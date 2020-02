NESTLE: croissance organique des ventes de 3,6% en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nestlé a publié un résultat net en hausse de 24,4% à 12,6 milliards de francs suisses (CHF) pour l'exercice 2019, grâce en particulier à la cession de Nestlé Skin Health. Le chiffre d'affaires ressort en croissance organique de 3,6% à 92,57 milliards de CHF. Les acquisitions nettes ont eu un impact négatif de 0,8% et l'effet change a réduit les ventes de 1,5%, mais le groupe atteint tout de même son objectif de rentabilité avec un an d'avance. Sa marge opérationnelle courante récurrente a augmenté de 60 points de base à 17,6%. Le dividende proposé sera de 2,7 CHF (+25 centimes).En 2019, Nestlé a cédé Nestlé Skin Health et a annoncé la vente de l'activité de glaces aux Etats-Unis pour 4 milliards de dollars à Froneri (transaction finalisée le 31 janvier 2020). Le géant de l'agroalimentaire a aussi convenu de vendre à Casa Tarradellas une participation de 60% de son activité de charcuterie Herta.Pour 2020, Nestlé table sur une croissance de ses ventes organiques, de la marge opérationnelle courante récurrente, du bénéfice récurrent par action et de la rentabilité du capital. Le suisse ajoute qu'il est encore prématuré d'évaluer l'impact financier de l'épidémie de coronavirus.