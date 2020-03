Nestlé : AG maintenue, mais format modifié

24/03/2020 | 08:59

Nestlé confirme que son assemblée générale se tiendra comme prévu le 23 avril, afin d'assurer le bon fonctionnement continu du groupe et de permettre le paiement du dividende selon le calendrier usuel, mais en modifie le format en raison du coronavirus.



Ainsi, les actionnaires du groupe agroalimentaire helvétique ne seront pas autorisés d'être présents à l'AG, mais ils pourront pleinement exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du représentant indépendant, Hartmann Dreyer, avocats et notaires.



