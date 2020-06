Nestle S A : La valeur du jour en Europe NESTLE cède ses eaux américaines pour se recentrer sur le haut de gamme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nestlé gagne 0,19% à 103,7 francs suisses, les investisseurs ne réagissent guère à une cession stratégique pourtant d'envergure. Le géant suisse de l'agroalimentaire a décidé de se séparer de la majorité des activités de Nestlé Waters (sa branche eau) en Amérique du Nord, à l'exclusion de ses marques internationales. Les marques concernés sont Poland Spring, Deer Park, Ozarka, Ice Mountain ou encore Arrowhead et Nestlé Pure Life. Les actifs concernés ont enregistré un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de francs suisses, soit 44% des ventes totales de sa branche eau.Dans son communiqué, Nestlé explique clairement sa décision. Il s'agit de se concentrer sur les marques internationales réputées et plus rentables (San Pellegrino, Acqua Panna, Perrier), sur l'eau minérale haut de gamme, et d'investir dans des produits différenciés vendus sous la marque NestléPure Life, tels que l'eau fonctionnelle contenant des ingrédients bénéfiques pour la santé.Le groupe a également confirmé son intention d'étudier les possibilités d'acquisitions stratégiques pour croître dans cette catégorie, tout en s'engageant à la neutralité carbone pour l'ensemble de son portefeuille mondial d'eau.Mark Schneider, administrateur délégué de Nestlé, a déclaré : " La création d'une activité plus ciblée nous permet de suivre de façon plus agressive les tendances de consommation émergentes, telles que l'eau fonctionnelle, tout en redoublant d'efforts sur notre programme de durabilité. Cette stratégie offre la meilleure opportunité de croissance rentable à long terme dans cette catégorie tout en attirant les consommateurs soucieux de l'environnement et de la santé".Jefferies se félicite de ce projet de cession alors que le marché de l'eau en bouteille est en déclin aux Etats-Unis en raison notamment de l'hostilité croissante des consommateurs pour le plastique, trop polluant. Le broker note par ailleurs que ces marques régionales sont bien moins rentables que les marques internationales. Avec cette opération, le groupe règle un problème opérationnel et se soulage d'un fardeau environnemental, complète l'analyste qui maintient sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 94 francs suisses.JPMorgan salue de son côté un projet qui transforme favorablement le groupe. Le courtier confirme sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 116 francs suisses.