Nestlé S.A. : le PDG exhorte les salariés à produire pour la clientèle

"C'est le moment de faire un effort supplémentaire, d'aller plus loin", a déclaré M. Schneider dans un message au personnel, distribué en interne vendredi. "S'il vous plaît, préparez-vous à ce que la tempête frappe. Car elle va frapper", a ajouté M. Schneider. Nestlé compte plus de 290 000 employés dans le monde.

Le groupe a interdit les voyages internationaux à des fins professionnelles à la fin du mois de février et a déclaré avoir pris des mesures de sécurité supplémentaires dans les usines, les bureaux et les centres de distribution. Dans son message, M. Schneider s'est adressé aux employés de première ligne et aux ouvriers d'usine en particulier, affirmant que leur engagement et leur discipline étaient essentiels pour maintenir la continuité des activités. Il a déclaré qu'il était important de sécuriser les approvisionnements, la fabrication et la logistique et, dans les zones non encore touchées, de constituer des stocks de fournitures et de produits critiques.