Nestlé a profité du stockage de produits provoqué par le Covid-19

Genève (awp) - Le géant alimentaire Nestlé a bénéficié en mars d'un regain de croissance imputable aux stocks constitués par les consommateurs en raison de la pandémie de coronavirus. La cession des activités dans la dermatologie et dans les glaces aux Etats-Unis ainsi que les effets de change ont cependant plombé le chiffre d'affaires au premier trimestre.

Le repli des recettes a atteint 6,2% en comparaison annuelle à 20,8 milliards de francs suisses. La croissance interne réelle (RIG) de 4,7% a été réduite à néant par les cessions des activités ainsi que par des effets de changes.

A périmètre constant, la croissance organique s'est établie à 4,3%, précise le compte-rendu intermédiaire publié vendredi. Les cessions ont réduit les ventes de l'ordre de 4,7% et les taux de change de 5,8%.

Le chiffre d'affaires s'établit quelque peu en deçà des projections moyennes des analystes consultés par AWP, malgré des indicateurs de croissance ajustée supérieurs aux attentes. La RIG était ainsi pronostiqué à 2,2% et la croissance organique à 2,8%.

"Notre entreprise a fait preuve de résilience au premier trimestre, grâce à notre portefeuille diversifié de produits et à notre forte présence dans 187 pays. Cependant, cette crise est loin d'être terminée et nous serons confrontés à de nombreuses incertitudes au cours des prochains trimestres", déclare Ulf Mark Schneider, directeur général, cité dans le communiqué.

En mars, la croissance a été nettement supérieure dans la plus grande partie des marchés, surtout en Amérique du Nord et en Europe, explique le groupe veveysan. Une chute des ventes est à déplorer en Chine, où le confinement imposé par le gouvernement pour freiner la progression du coronavirus a lourdement pesé sur la marche des affaires.

Compléments alimentaires très demandés

Nestlé affirme que la demande s'est révélée forte pour les produits de première nécessité, les plats cuisinés, le café et les aliments pour animaux de compagnie de la marque Purina. Les consommateurs se sont également rués sur les compléments alimentaires de la gamme Nestlé Health Science, dont la croissance trimestrielle a dépassé les 10%.

Pour Nespresso, le chiffre d'affaires a progressé également de plus de 10% entre janvier et mars sur différents marchés (Amériques, Asie, Océanie et Afrique subsaharienne), mais la hausse globale se situe en-deçà de ce seuil.

En cette période de restrictions, les achats spontanés et les cadeaux se sont raréfiés, avec un impact sur des produits comme la confiserie et les glaces.

La pandémie a dopé les ventes en ligne du paquebot alimentaire vaudois. Celles-ci ont augmenté de près de 30%, dépassant pour la première fois le seuil de 10% du chiffre d'affaires global.

Sur le trimestre dans sa globalité, la RIG et la croissance organique affichent des taux très flatteurs dans toutes les régions, à l'exception de la zone Asie, Océanie et Afrique subsaharienne, à -4,6%.

Nestlé examine diverses options - dont une cession - pour sa filiale chinoise Yinlu, concentrée sur le lait d'arachide et les bouillies de riz en conserve. L'unité, qui conditionne et distribue la marque Nescafé dans l'empire du Milieu, a généré l'an dernier des recettes équivalentes à 700 millions de francs suisses. Nescafé demeurera une propriété de Nestlé.

En attendant de pouvoir chiffrer l'impact de la pandémie sur les activités de la multinationale, sa direction reconduit la feuille de route initialement établie, comprenant une poursuite non quantifiée de la croissance organique et de la marge opérationnelle courante récurrente.

Bénéfice par action hors effets de changes et rentabilité du capital doivent également progresser.

jh/lk/al