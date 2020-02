Nestlé : bénéfice net en hausse de 24,4% à 12,6 Mds CHF

13/02/2020 | 08:51

Les ventes totales publiées ont augmenté de 1,2%, à 92,6 milliards CHF contre 91,4 milliards CHF en 2018. Les acquisitions nettes ont eu un impact négatif de 0,8% et la variation des taux de change a réduit les ventes de 1,5%.



Le résultat opérationnel courant a diminué de 0,8% à 13,7 milliards CHF et la marge opérationnelle courante a baissé de 30 points de base à 14,8% sur base publiée.



Le bénéfice net a augmenté de 24,4% à 12,6 milliards CHF et le bénéfice par action de 28,0% à 4,30 CHF. Le free cash flow a augmenté de 10,9% à 11,9 milliards CHF.



Au niveau des perspectives 2020, le groupe s'attend à une ' hausse continue de la croissance organique des ventes, avec une accélération sur la période 2021/2022, en vue d'une croissance durable moyenne à un chiffre, une marge opérationnelle courante récurrente en amélioration continue, un bénéfice récurrent par action à taux de change constants et une rentabilité du capital prévus à la hausse.



