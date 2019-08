Nestlé : dans le vert avec des propos de broker

09/08/2019 | 15:32

Nestlé prend 0,8% à Zurich avec le soutien de Jefferies qui réitère son conseil 'achat' et remonte sa cible de 115 à 121 francs suisses, après un deuxième trimestre du géant agroalimentaire qui a battu les attentes sur les volumes, les marges et les résultats.



'Des objectifs pour le second semestre sans doute prudents nous amènent à ne pas modifier nos chiffres sous-jacents, mais une imposition plus basse conduit à un relèvement de 4-5% (de nos estimations de BPA)', précise-t-il.



'De l'espace pour des surprises sur les revenus et le portefeuille, ainsi qu'un objectif de marge utilement flexible, nous laissent acheteurs sur fond d'un environnement macroéconomique et de marché favorable (au secteur)', poursuit le broker.



