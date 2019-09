Nestlé investit près de 2 millions d'euros en Espagne

Zurich (awp) - Le géant agro-alimentaire Nestlé va étendre les capacités de production de son usine de lait condensé à Pontevedra (Galice, nord-ouest) en y ajoutant deux lignes de remplissage "plus modernes, plus précises et plus rapides", selon un communiqué. Le montant de l'investissement est de 1,9 million d'euros (près de 2,1 millions de francs suisses).

Une des lignes sera destinée aux grands formats pour les clients industriels - jusqu'à 1000 litres. La deuxième, qui servira aux emballages de 1 kg et 740 grammes, devrait permettre des économies au niveau de la consommation d'énergie et de la maintenance. Les dates prévues de mise en fonction sont respectivement novembre 2019 et juillet 2020, précise jeudi la filiale espagnole de la multinationale veveysane.

Inaugurée en 1939, la fabrique de Pontecesures produit du lait condensé et d'autres spécialités élaborées à base de lait frais de Galice. Elle emploie quelque 170 collaborateurs et affiche un volume de production de 51'000 tonnes par an, dont près de deux tiers sont exportés au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique centrale et au Maghreb.

Présent en Espagne depuis 1905, Nestlé y compte une dizaine de sites de production, répartis dans cinq communautés autonomes. Fin 2018, les effectifs du géant alimentaire dans le pays se montaient à 4130 personnes, pour un chiffre d'affaires annuel de 1,93 milliard d'euros (près de 2,10 milliards de francs suisses), sur les 91,4 milliards de francs suisses générés à l'échelle du groupe.

