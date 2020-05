Nestlé : lance des capsules Nespresso plus responsables

15/05/2020 | 11:37

Le groupe Nestlé annonce ce vendredi le lancement de nouvelles capsules Nespresso, utilisant 80% d'aluminium recyclé.



'Nous nous mettons constamment au défi d'améliorer la durabilité et la circularité de nos opérations, y compris la façon dont nous nous approvisionnons, utilisons et recyclons les matériaux. Atteindre 80% d'aluminium recyclé dans nos capsules est une étape importante, et nous avons travaillé dur pour y parvenir avec nos fournisseurs', commente Jérôme Pérez, responsable du développement durable chez Nespresso.



