Nestlé : lance la version d'une boisson à base de plantes

10/03/2020 | 15:30

Nestlé annonce le lancement des versions à base de plantes de certaines de ses marques mondiales les plus appréciées. Cela comprend désormais la première boisson de malt de cacao au monde, Milo.



Nestlé Australie présente une version à base de plantes de la célèbre poudre qui a été introduite pour la première fois en 1934.



Le nouveau Milo remplace le lait en poudre par du soja et de l'avoine. Les ingrédients de base sont les mêmes que le Milo d'origine - malt, orge et cacao.



Le produit est également plus faible en sucre que le Milo d'origine et possède une combinaison de vitamines et de minéraux.



Trevor Clayton, chef de l'unité commerciale Produits laitiers chez Nestlé, a déclaré : 'Les gens cherchent à varier leur régime alimentaire avec plus d'options à base de plantes, y compris pour réduire leur empreinte environnementale et pour des raisons de santé. Nous avons déjà d'excellents produits à base de plantes et ajoutons maintenant l'une de nos plus grandes marques mondiales avec Milo.'



