Nestlé : partenariat avec la Croix Rouge contre le COVID-19

26/03/2020 | 11:27

Le groupe Nestlé annonce ce jeudi un partenariat avec la Fédération internationale de la Croix Rouge, en réponse à la pandémie de coronavirus.



'Nous donnerons de la nourriture, des produits de nutrition médicale et de l'eau en bouteille pour soulager les personnes les plus touchées par la pandémie. Nous déploierons les capacités logistiques disponibles à partir de nos activités hors domicile pour répondre aux besoins de la Fédération internationale dans différents pays. Nous verserons 10 millions de francs suisses pour un déploiement immédiat dans les pays où cela est le plus nécessaire', indique notamment le groupe.





