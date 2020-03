Nestlé: plus pour le patron, moins pour le président en 2019

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) de Nestlé, Mark Schneider, a vu sa rémunération totale augmenter au cours de l'exercice écoulé, frôlant les 10 millions de francs suisses, alors que celle du président du conseil d'administration Paul Bulcke s'est légèrement contractée.

Le patron de Nestlé a perçu 9,9 millions de francs suisses, soit plus de 5,5% de mieux qu'en 2018, même si la part fixe de son salaire est restée inchangée, à 2,4 millions. Si l'on y ajoute les contributions pour futures prestations de retraite et les cotisations de sécurité sociale, le total grimpe à près de 10,4 millions, indique le géant veveysan mardi dans son rapport de rémunération.

Le président en revanche a vu son indemnisation amputée de 13,8% à un peu moins de 3,5 millions de francs suisses, dont plus de 2,9 millions versés en actions du groupe. Dans son ensemble, le conseil d'administration a touché un peu moins de 9 millions, contre plus de 9,5 millions un an plus tôt.

buc/fr