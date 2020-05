Nestlé : programme pour le soutien du café ougandais

26/05/2020 | 09:54

Nespresso annonce le soutien du café ougandais à travers le programme Reviving Origins.



Nespresso présente aujourd'hui AMAHA awe OUGANDA, 'Hope of Uganda', un nouveau café saisonnier des montagnes Rwenzori en Ouganda.



' Cela a été possible grâce au programme unique Reviving Origins de la société. Le programme Reviving Origins vise à restaurer la production de café dans les régions où elle est menacée par les conflits, les difficultés économiques et les catastrophes environnementales ' indique le groupe.



' Le programme fournit un soutien pour reconstruire des moyens de subsistance durables pour les agriculteurs et leurs communautés tout en préservant l'avenir de certains des cafés les plus rares et les plus exquis du monde. Nespresso investit un total de 10 millions de francs suisse dans le programme sur une période de cinq ans (2019-2023) ' rajoute la direction.



