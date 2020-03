Nestlé se rapproche de la reprise du médicament Zenpep d'Allergan

Zurich (awp) - L'acquisition par Nestlé du médicament Zenpep du groupe pharma Allergan a franchi une nouvelle étape. Abbvie et Allergan ont conclu avec l'autorité américaine de la concurrence Federal Trade Commission (FTC) un accord provisoire sur leur fusion, a-t-on appris mardi soir.

Selon cet accord, les deux partenaires s'engagent à procéder à des désinvestissements. Or on sait que Nestlé souhaite acquérir Zenpep, un médicament pour les personnes qui ne peuvent digérer correctement la nourriture car leur pancréas ne fournit pas assez d'enzymes pour la digestion de la graisse, des protéines et des hydrates de carbones. Nestlé devrait aussi acquérir Viokace, une autre enzyme du pancréas. L'accord prévoit aussi la cession de Brazikumab, un inhibiteur IL-23 en développement à AstraZeneca.

Fin janvier, Nestlé avait fait part de son intérêt pour Zenpep. Selon le communiqué de mardi soir, Abbvie et Allergan prévoient de conclure leur transaction en mai. Auparavant, il était question d'une finalisation au 1er trimestre.

yr/rp