Nestlé : soutient la CEPI pour un vaccin contre le Covid-19

20/05/2020 | 10:51

Le groupe Nestlé soutient l'alliance globale CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) dans la recherche d'un vaccin contre le COVID-19.



La Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) joue un rôle important dans le financement et l'accélération du développement de vaccins candidats contre le Covid-19 à l'échelle mondiale. C'est pour cette raison que Nestlé a annoncé aujourd'hui soutenir les efforts de la CEPI avec une donation d'un million de francs suisses indique le groupe.



' La CEPI travaille de manière rapide et collaborative pour développer un vaccin dans les prochains 12 à 18 mois. Elle a déjà obtenu une somme d'argent importante de la part de gouvernements et de donateurs privés dans le monde mais a besoin de dons supplémentaires pour atteindre son objectif ' indique le groupe.



Mark Schneider, CEO de Nestlé, a déclaré : “ Un vaccin sûr et efficace sera nécessaire pour retrouver une vie normale. C'est pour cette raison qu'il était important pour nous de soutenir la CEPI lors de son appel aux dons '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.