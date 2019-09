Nestlé : une centrale solaire pour son usine à Dubaï

24/09/2019 | 16:39

La plus grande centrale solaire privée au sol des UAE (Emirates arabes unis) a commencé à produire de l'énergie renouvelable dans l'usine Al Maha de Nestlé au Moyen-Orient, à Dubaï.



Le site d'Al Maha abrite 20 000 panneaux photovoltaïques (PV), générant 7,2 GWh d'électricité par an. Cela fournira 85% de la consommation annuelle d'électricité de l'usine Al Maha et éliminera 4,5 millions de kilogrammes de CO2 par an.



Au total, près de 28 000 panneaux photovoltaïques sont en cours d'installation sur les trois sites de fabrication de Nestlé à Dubaï. Les systèmes généreront au total 10 GWh d'électricité par an. Cela éliminera au moins six millions de kilogrammes d'émissions de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions annuelles de 1 500 voitures particulières ou la consommation d'énergie de 800 maisons.



La semaine dernière, Nestlé a annoncé son ambition d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.



Cet objectif s'inscrit dans l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris, qui consiste à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 ° C.



L'un des objectifs clés consiste à utiliser de l'électricité 100% renouvelable dans toutes les usines, les entrepôts, la logistique et les bureaux Nestlé.



