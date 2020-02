Nestlé : une nourriture pour chats pour réduire les allergènes

26/02/2020 | 15:44

Nestlé Purina a développé la première et la seule nourriture pour chats qui réduit les allergènes dans les poils et les squames de chat.



' Purina Pro Plan LiveClear est une nourriture sèche pour chats 100% complète, nutritive et équilibrée qui s'est avérée réduire considérablement les allergènes dans les poils et les squames de chat en trois semaines lorsqu'il est nourri quotidiennement ' indique le groupe.



' Le produit révolutionnaire découle de plus d'une décennie de recherches consacrées à trouver un moyen sûr et efficace d'améliorer la qualité de vie des chats et de leurs propriétaires ' rajoute Nestlé.



