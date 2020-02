Nestlé : va investir 200 M$ dans Aimmune Therapeutics

05/02/2020 | 14:44

Nestlé Health Science (NHSc) a annoncé un investissement de 200 millions de dollars supplémentaires dans Aimmune Therapeutics, une société biopharmaceutique basée en Californie. Cette société développe et commercialise des traitements pour les allergies alimentaires potentiellement mortelles.



LHNC a d'abord investi dans Therapeutics Aimmune en 2016, et son investissement total à ce jour est de 473 millions de dollars.



' Ce capital supplémentaire renforcera la situation financière d'Aimmune Therapeutics alors que la société se prépare au lancement de PALFORZIA, le premier médicament approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour les allergies alimentaires chez les enfants et les adolescents ' indique le groupe.



' Investir dans les thérapies contre les allergies alimentaires est une extension naturelle du portefeuille actuel des allergies alimentaires pédiatriques du NHSc ' rajoute la direction.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.