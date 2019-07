Prévisions Nestlé: croissance organique attendue à 3,6%

Données financières (CHF) CA 2019 94 703 M EBIT 2019 16 663 M Résultat net 2019 11 781 M Dette 2019 31 781 M Rendement 2019 2,55% PER 2019 25,6x PER 2020 23,3x VE / CA2019 3,47x VE / CA2020 3,34x Capitalisation 297 Mrd Graphique NESTLÉ S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NESTLÉ S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 104,81 CHF Dernier Cours de Cloture 102,72 CHF Ecart / Objectif Haut 16,8% Ecart / Objectif Moyen 2,03% Ecart / Objectif Bas -14,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ulf Mark Schneider Chief Executive Officer & Director jeff hamilton President Paul Bulcke Chairman Magdi Batato Executive Vice President-Operations François-Xavier Michel Marie Roger Chief Financial Officer & Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NESTLÉ S.A. 29.20% 301 027 MONDELEZ INTERNATIONAL 35.95% 78 389 DANONE 22.45% 54 362 THE KRAFT HEINZ COMPANY -25.49% 39 123 GENERAL MILLS 34.54% 31 808 THE HERSHEY COMPANY 36.93% 30 643