Prévisions Nestlé: croissance organique attendue à 3,7% sur neuf mois

Zurich (awp) - Le groupe alimentaire Nestlé publie jeudi 17 octobre ses résultats partiels sur les neuf premiers mois de 2019. En tout, onze analystes ont composé le consensus AWP.

9 mois 2019E (en mio CHF) cons. AWP fourchette 9 mois 2018A estimations chiffre d'affaires 68'747 68'478 - 69'122 66'424 8 (en %) croissance organique 3,7 3,6 - 3,8 2,8 4 crois. interne réelle (RIG) 2,8 2,7 - 2,8 2,3 4 T3 2019E T2 2019A (En %) croissance organique 3,9 3,5 - 4,2 3,9 11 crois. interne réelle (RIG) 3,2 2,8 - 3,3 3,0 6

FOCUS: aucun bénéfice ne sera publié. L'accent sera mis sur la croissance organique et interne réelle (RIG). La publication des chiffres d'affaires en francs suisses sera moins intéressante, car influencés par l'évolution des taux de change, les acquisitions et les désinvestissements.

Nestlé a connu une croissance organique de 3% l'an dernier puis de 3,6% au premier semestre. Au deuxième trimestre, elle a atteint 3,9%, la valeur la plus forte depuis plus de trois ans. Nestlé a toutefois prévenu que la base de comparaison au second semestre sera plus difficile et que le prix des matières premières est à son désavantage.

Les analystes sont relativement optimistes. Le consensus table sur une croissance de 3,9% au troisième trimestre, comme au précédent. La ZKB s'attend même à 4,0% sur les trois derniers mois, grâce à un jour supplémentaire par rapport à l'an passé. Par la suite, la croissance devrait ralentir, selon la banque.

Baader Helvea estime que le lancement des produits Starbucks devrait entraîner un bon trimestre. La question est aussi de savoir ce que le groupe va faire du produit de la vente de Skin Health. Les analystes de Kepler Cheuvreux spéculent sur un nouveau programme de rachat d'actions, comme Vontobel.

OBJECTIFS: Pour l'ensemble de 2019, Nestlé a confirmé ses perspectives au 1er semestre et table sur une croissance organique de 3,5%. Le groupe veveysan vise d'ici 2020 une marge Ebit apurée de 17,5 à 18,5%. Par rapport à 2018 (17,0%), cela représente une amélioration de 100 points de base. Il vise d'ici 2020 une croissance du chiffre d'affaires autour de 5%.

POUR MEMOIRE:

M&A: début octobre, le paquebot veveysan a finalisé la vente de Nestlé Skin Health à un consortium mené par le fonds d'investissement EQT et une filiale de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) pour un montant de 10,2 milliards de francs suisses.

Il y a un an, le groupe avait aussi débuté un "examen stratégique de l'activité de charcuterie Herta", qui devrait être terminé d'ici fin 2019. Sous l'impulsion de son patron Mark Schneider, le groupe s'est lancé dans un vaste recentrage de son portefeuille d'activités.

Nestlé a également lancé la gamme Starbucks dans les supermarchés suisses (19 produits), après une opération déjà menée dans une trentaine de pays. La primauté du partenariat a été accordée à Coop.

TENDANCES: Afin de coller à la tendance des produits destinés aux végétariens, véganes et flexitariens, Nestlé a lancé son burger sans protéine animale via sa marque végétarienne Garden Gourmet.

RACHAT D'ACTIONS: jusqu'à fin 2019, soit six mois plus tôt que prévu initialement, 20 milliards de francs suisses d'actions doivent être rachetées. Actuellement, 17,6 milliards soit 88% ont été acquis.

L'ORÉAL: les spéculations ont toujours cours autour de la part de 23% que Nestlé détient dans le groupe de cosmétiques français. Nestlé n'a apporté aucune clarté à ce sujet.

COURS DE L'ACTION: l'action Nestlé est la plus forte du SMI depuis le début de l'année, malgré une performance modérée ces dernières semaines. Mardi vers 13h15, elle atteignait 106,02 francs suisses, presque 33% de plus qu'à la fin 2018 (SMI +18%). Le plus haut de l'année et de son histoire s'est produit le 6 septembre à 113,20 francs suisses.

