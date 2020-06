NETAPP : accord définitif pour le rachat de Spot

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NetApp a annoncé avoir conclu un accord définitif pour procéder à l’acquisition de Spot, un leader de la gestion des calculs et de l’optimisation des coûts sur les nuages publics, ceci afin d’établir un leadership dans le domaine de l’Infrastructure basée sur les applications (Application Driven Infrastructure)." Spot s'appuie depuis sa création, sur sa vision consistant à révolutionner l'utilisation des services d'infrastructure nuagique par les entreprises, en faisant appel à l'analyse et à l'automatisation pour fournir l'infrastructure la plus fiable, la plus performante et la plus rentable pour chaque charge de travail dans chaque nuage ", a indiqué Amiram Shachar, fondateur et PDG de Spot.