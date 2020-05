NetApp : Cesar Cernuda rejoint NetApp au poste de président

L’expert de chez Microsoft va diriger la stratégie et l’exécution de mise sur le marché de NetApp

NetApp (NASDAQ : NTAP), leader en service de données sur le nuage, a annoncé aujourd’hui la nomination de Cesar Cernuda au poste de président de NetApp, sous la dépendance hiérarchique du PDG, George Kurian, à compter du mois de juillet. Il dirigera nos opérations de mise sur le marché englobant les ventes, le marketing, les services et l’assistance. Cernuda rejoint NetApp après avoir travaillé chez Microsoft en tant que président de Microsoft Amérique latine et vice-président de Microsoft Corporation. Il apporte avec lui une vaste expérience dans la conduite de la transformation des entreprises, en créant une variété d’équipes haute performance, et en encourageant une activité prospère dans le nuage. Au poste de président, Cernuda continuera de faire évoluer la stratégie et l’organisation de mise sur le marché de NetApp®, afin d’accélérer la croissance en transformant notre façon d'aborder l'évolution du paysage de la clientèle et de saisir de nouvelles opportunités de croissance, notamment dans le nuage.

Les technologies d’aujourd’hui et le rythme rapide de l’innovation numérique ont créé pour les entreprises, de nouvelles possibilités d’engagement et de service auprès de leurs clients. Afin de saisir ces opportunités, les organisations de marketing, de ventes, ainsi que de services et d’assistance de NetApp seront rassemblées sous la direction de Cernuda afin de créer une organisation de mise sur le marché intégrée et mondiale. L’expérience de Cernuda dans la direction des ventes d’entreprise mondiales et dans la transformation des activités, lui permettra de favoriser un alignement plus étroit entre les équipes, aidant NetApp à saisir rapidement de nouvelles opportunités de croissance dans les systèmes de stockage et les services de données dans le nuage de l’entreprise.

« Au moment où nous cherchons à accélérer notre stratégie en matière de logiciels et de nuage, l’expérience de Cesar dans la transformation réussie de grandes organisations internationales renforcera la position de leader de NetApp dans les services de données dans le nuage et créera de la valeur pour nos actionnaires », a déclaré George Kurian, président-directeur général. « Je suis ravi d’accueillir chez nous un leader de cette envergure. J’ai hâte qu’il apporte à l’équipe sa passion pour les résultats solides, son engagement dans la création d’équipes diverses et très performantes, et son expérience de la transformation des entreprises alors que nous continuons à faire évoluer notre stratégie de mise sur le marché pour qu’elle soit en adéquation avec l’évolution du paysage de la clientèle ».

« Je suis persuadé que NetApp deviendra un partenaire clé dans la stratégie de données de chaque entreprise, et je me réjouis à l’idée d’y participer », a affirmé Cernuda. « Ces dernières années, les principaux fournisseurs de nuage public à très grande échelle ont misé sur la technologie NetApp pour les aider avec les produits proposés aux clients, et je pense que c'est l’un des meilleurs exemples de la façon dont NetApp s’est transformée pour devenir une organisation privilégiant le nuage. Je suis ravi de l’opportunité qui m’est donnée d’aider et d’assister nos clients et nos partenaires aux quatre coins du monde à gérer et à protéger l’un de leurs biens les plus chers, à savoir, leurs données ».

À propos de Cesar Cernuda

Avant de rejoindre NetApp, Cernuda a occupé les postes de président de Microsoft Amérique latine et de vice-président corporatif de Microsoft Corporation, où il était en charge de toutes les offres de produits, services et d’assistance de Microsoft pour l’Amérique latine, ainsi que de l’accélération de la transformation de l’entreprise pour l’ère priorisant le mobile et le nuage.

Avant cela, Cernuda était président de Microsoft Asie-Pacifique, où il était responsable des produits commerciaux et grand public, ainsi que des offres de service et d’assistance de l’entreprise. Il a également occupé le poste de vice-président chargé des ventes et des opérations sur le terrain de Microsoft Business Solutions à l’international. Il supervisait l’activité de commercialisation ERP et CRM de Microsoft dans le monde entier. Plus tôt dans sa carrière, il a été vice-président de Microsoft Business Solutions International, poste où il était en charge des ventes, des préventes, des canaux, du marketing, des produits, de l’assistance et des services.

Cernuda est titulaire d’une licence en administration et marketing d’entreprise de l’université ESIC en Espagne et a suivi un programme de développement en gestion (management development program, PDD) de l’école de commerce IESE à l’université de Navarre en Espagne. En 2012, il a suivi le programme « Leadership pour cadres supérieurs » proposé par la Harvard Business School. Cernuda est membre indépendant du conseil d’administration de GESTAMP, entreprise multinationale qui se spécialise dans la conception, le développement et la fabrication de composants métalliques de haute technicité pour l’industrie automobile.

À propos de NetApp

NetApp est le chef de file des services de données dans le nuage, donnant aux organisations mondiales les moyens de changer leur monde grâce aux données. Avec nos partenaires, nous sommes les seuls à pouvoir vous aider à créer votre tissu de données unique ; à pouvoir simplifier le multinuage hybride et fournir en toute sécurité les bonnes données, les bons services et les bonnes applications aux bonnes personnes au bon moment. Pour en savoir plus, consultez www.netapp.com.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques figurant sur la page http://www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits sont susceptibles d’être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200512005828/fr/