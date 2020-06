NetApp : s'apprête à acquérir Spot

Les sociétés combinées vont établir un leadership dans le domaine de l’Infrastructure basée sur les applications, optimisant à la fois les coûts de calcul et de stockage sur les nuages publics, grâce à leurs plateformes de premier plan

NetApp® (NASDAQ : NTAP), le chef de file des services de données dans le nuage a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour procéder à l’acquisition de Spot, un leader de la gestion des calculs et de l’optimisation des coûts sur les nuages publics, ceci afin d’établir un leadership dans le domaine de l’Infrastructure basée sur les applications (Application Driven Infrastructure).

Les initiatives de transformation numérique se sont accélérées et restent la priorité absolue des entreprises, en particulier dans l’environnement actuel ; or, les nuages publics offrent la vitesse et la souplesse nécessaires pour naviguer dans cette nouvelle normalité, à l’heure où les entreprises instaurent de nouvelles façons de travailler, d’interagir et de faire des affaires. Cependant, les nuages non optimisés peuvent être coûteux et ralentir la transformation de l’entreprise. Pour relever ce défi, une Infrastructure basée sur les applications traduit les modèles de charge de travail des applications, et génère le meilleur niveau possible de performances et de coûts de stockage et de calcul, tout en assurant le maintien des accords de niveau de service (Service-Level Agreement, SLA) et les objectifs de qualité de service (Service-Level Objective, SLO). Ensemble, NetApp et l’Infrastructure basée sur les applications, de Spot, permettant une optimisation continue, aideront les clients à économiser jusqu’à 90 % sur leurs dépenses de calcul et de stockage en nuage, lesquelles représentent généralement 70 % des dépenses totales liées au nuage, ce qui contribuera à une adoption accélérée des nuages publics.

« Dans les clouds publics d’aujourd’hui, la vitesse constitue la nouvelle échelle. Le gaspillage dans les clouds publics lié aux ressources inactives et surprovisionnées est néanmoins un problème important et croissant qui ralentit de plus en plus l’adoption de ces clouds publics », a déclaré Anthony Lye, vice-président principal et directeur général des Services de cloud public, chez NetApp. « La combinaison de la principale plateforme de stockage partagé, de NetApp pour les blocs, fichiers et objets, et de la plateforme de calcul, de Spot fournira une solution de pointe permettant l’optimisation continue des coûts pour toutes les charges de travail, qu’elles soient natives du cloud ou héritées. Les clients optimisés sont des clients satisfaits, et les clients satisfaits se déploient davantage sur les nuages publics. »

Spot fournit une combinaison d’outils de visibilité et d’automatisation, qui conduisent à une optimisation continue des charges de travail sur une seule et même plateforme, tout en assurant le maintien des SLA et des SLO. Cela soulage les équipes DevOps, CloudOps et FinOps de la charge et la complexité que représentent la gestion, la mise à l’échelle, le réglage et l’optimisation des ressources nuagiques ; elles peuvent ainsi se concentrer sur l’innovation métier dans des conditions budgétaires acceptables.

« Spot s’appuie depuis sa création, sur sa vision consistant à révolutionner l’utilisation des services d’infrastructure nuagique par les entreprises, en faisant appel à l’analyse et à l’automatisation pour fournir l’infrastructure la plus fiable, la plus performante et la plus rentable pour chaque charge de travail dans chaque nuage », a indiqué pour sa part Amiram Shachar, fondateur et PDG de Spot. « Nous nous réjouissons à l’idée de rejoindre la famille de NetApp pour construire ensemble l’avenir de l’Infrastructure basée sur les applications, et aider les clients à déployer davantage de charges de travail dans le nuage. »

Ensemble, NetApp et Spot vont mettre en place une Infrastructure basée sur les applications, afin de permettre aux clients de déployer davantage d’applications dans les nuages publics, et plus rapidement, grâce à la plateforme « en tant que service » de Spot ; l’objectif étant l’optimisation continue du calcul et du stockage pour les acheteurs informatiques traditionnels travaillant avec des applications d’entreprise, des charges de travail natives du nuage et des lacs de données.

La transaction devrait être clôturée au premier semestre de l’exercice de NetApp, et est sujette à la satisfaction de certaines approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

Ressources supplémentaires

À propos de Spot

Spot, anciennement Spotinst, est l’un des principaux fournisseurs de logiciels permettant à l’équipe CloudOps de tirer le meilleur parti de son nuage. Son portefeuille de produits aide les entreprises à optimiser et automatiser leur utilisation du nuage, afin de maximiser la valeur et la disponibilité de leur infrastructure nuagique tout en minimisant les pertes. Grâce à l’utilisation de la visibilité et des informations exploitables, Spot améliore automatiquement et continuellement l’efficacité en temps réel. Fondée par Amiram Shachar et Liran Polak en 2015, Spot compte actuellement plus de 180 employés dans ses bureaux de San Francisco, New York, Washington DC, Tel-Aviv et Londres.

À propos de NetApp

NetApp est le chef de file des services de données dans le nuage, donnant aux organisations mondiales les moyens de changer leur monde grâce aux données. Avec nos partenaires, nous sommes les seuls à pouvoir vous aider à créer votre tissu de données unique. Notre mission : simplifier le multinuage hybride et fournir en toute sécurité les bonnes données, les bons services et les bonnes applications, aux bonnes personnes et au bon moment. Pour en savoir plus, consultez www.netapp.com.

Déclaration de « Règle refuge » en vertu de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les avantages attendus de la transaction, le calendrier prévu de la transaction, des descriptions de la future stratégie de NetApp, et son impact sur les clients et partenaires. Les résultats réels, y compris en ce qui concerne les objectifs financiers et les perspectives commerciales de NetApp, pourraient différer considérablement en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment, mais sans s’y limiter : la date de clôture de la transaction proposée, et en particulier, celle de l’obtention des approbations réglementaires américaines habituelles ; la réaction à l’acquisition, de la part des clients, des employés et des partenaires stratégiques et commerciaux des deux sociétés ; la capacité de retenir le personnel clé de Spot et de NetApp ; et la capacité de NetApp à réaliser ses objectifs stratégiques et opérationnels plus généraux. Ces facteurs ainsi que d’autres tout aussi importants sont décrits dans les rapports et documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment les facteurs décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » de nos derniers rapports soumis sur formulaires 10-Q et 10-K. Nous rejetons toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérées sur la page http://www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200604005620/fr/