NetDragon Websoft Holdings Limited : S'attendre au retour d'une tendance affirmée

Cours d'entrée : 18.1HKD | Objectif : 23.45HKD | Stop : 17.4HKD | Potentiel : 29.56% Le titre NetDragon Websoft Holdings Limited présente une configuration technique intéressante de consolidation horizontale. La phase d'accumulation actuelle doit théoriquement laisser place à une accélération haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 23.45 HKD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible. Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 16.54 HKD, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 17.12 HKD offre un bon timing pour l'achat du titre.

Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

Avec un PER à 11.84 pour l'exercice en cours et 9.91 pour l'exercice 2020, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 16.54 HKD. Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Données financières (CNY) CA 2019 5 935 M EBIT 2019 923 M Résultat net 2019 821 M Dette 2019 - Rendement 2019 1,36% PER 2019 11,8x PER 2020 9,90x Capi. / CA2019 1,63x Capi. / CA2020 1,39x Capitalisation 9 666 M Prochain événement sur NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS 04/12/19 Q3 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 28,21 CNY Dernier Cours de Cloture 18,26 CNY Ecart / Objectif Haut 90,3% Ecart / Objectif Moyen 54,5% Ecart / Objectif Bas 32,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Luyuan Liu CEO, Executive Director & Compliance Officer De Jian Liu Chairman Kwok Hei Yam Chief Financial Officer & Senior Vice President Hongzhan Chen Executive Director & Chief Technology Officer Hui Zheng Executive Director