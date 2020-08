Au cours du deuxième trimestre, NetEase a dégagé 18.2Mds RMB de chiffre d’affaires, en hausse de 25.9%. On soulignera une hausse de 93.1% de l’activité de Youdao, à 623.3M RMB. Au sein de la filiale, c’est l’activité apprentissage qui a le plus progresser (+190%). Le groupe a également déclaré que ses bénéfices brut étaient en hausse de 26.6%, à 9.8Mds RMB. Le résultat opérationnel s’élève à 4.17Mds RMB et le résultat net à 4.538 Mds RMD.

L’entreprise a également annoncé avoir approuvé un dividende de 1.485 USD par ADS (0.0594USD pour les détenteurs d’action ordinaires cotées à Hongkong).

Malgré ces résultats, le titre reculait de 1.4% en fin d’après-midi, à 467.89 USD.