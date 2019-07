Netflix : Canaccord Genuity n'est pas inquiet

18/07/2019 | 17:00

Canaccord Genuity maintient sa recommandation “achat” sur le titre Netflix, avec un objectif de cours de 415 dollars, estimant que la faiblesse du nombre d'abonnés au deuxième trimestre ne devrait qu'être “temporaire”.



Le broker concède cependant que Netflix a publié des résultats 'mitigés' au deuxième trimestre. 'D'un côté, les ajouts d'abonnés manquant la guidance et nos estimations, avec notamment une baisse séquentielle quelque peu inattendue des inscriptions aux Etats-Unis. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires s'est accélérée pour le deuxième trimestre consécutif et la croissance du nombre d'abonnés au troisième trimestre devrait s'accélérer à l'international', a-t-il noté.



Selon Canaccord, une stratégie de contenus solide et la possibilité d'ajouter un grand nombre de sous-traitants internationaux constituent des atouts essentiels pour l'avenir de la plateforme de streaming.







