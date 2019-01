11/01/2019 | 16:34

Le titre progresse de près de 4% à la Bourse de Wall Street alors qu'UBS a relevé sa recommandation sur le titre de 'neutre' à 'achat'. Le bureau d'analyses a également légèrement augmenté son objectif de cours de 400 dollars à 410 dollars.



'Après six mois de sous-performance des actions et l'émergence de débats sur la concurrence, les marges et les flux de trésorerie disponibles, nous pensons que ces débats sont mieux compris par les investisseurs', indique UBS.



A moyen et à moyen terme, le courtier a déclaré qu'il prévoyait une croissance positive du nombre d'abonnés. A plus long terme, le service de vidéo à la demande devrait permettre d'obtenir des marges supérieures à celle attendue par le marché - le contenu étant désormais utilisé par de grandes entreprises de médias continuant de démontrer le succès sur le marché, a-t-il déclaré.



