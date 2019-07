BBC et ITV signent un accord pour lancer leur concurrent à Netflix

Londres (awp/afp) - Les groupes britanniques BBC et ITV ont annoncé vendredi avoir signé un accord pour lancer Britbox, un service de vidéo à la demande censé concurrencer l'emprise du géant américain Netflix au Royaume-Uni.

Ce service en streaming, qui sera lancé au quatrième trimestre 2019, devrait proposer la "plus grande collection de séries britanniques" pour un abonnement de 5,99 livres (7,4 francs suisses) par mois, selon un communiqué commun.

"Les abonnements de services de vidéos en ligne sont de plus en plus demandés, les clients adorent pouvoir regarder ce qu'ils veulent quand ils veulent", explique Carolyn McCall, directrice général d'ITV.

"La BBC et ITV ont été à l'origine de la majorité des meilleurs moments de la télé britannique cette dernière décennie. Ces contenus seront désormais sur la BritBox", a souligné pour sa part Tony Hall, le directeur général de la BBC.

Le service Britbox existe déjà aux États-Unis et au Canada, où les performances sont meilleures que prévu par les deux groupes, même si elles restent modestes.

La BBC et ITV indiquent qu'ils espèrent proposer sur ce nouveau service britannique de nombreuses séries et émissions de leurs répertoires, dont "Love Island", "Famalam", "Gavin & Stacey" et "Broadchurch". Ils ajoutent toutefois qu'ils comptent aussi commander de nouvelles séries originales pour compléter l'offre.

Le communiqué ne fait pas mention des emblématiques séries de la BBC "Doctor Who" et "Sherlock", ni du très populaire "Downton Abbey" de ITV, mais explique toutefois que certains feuilletons ne seront disponibles qu'une fois terminés leurs contrats de rediffusion sur d'autres services de vidéo à la demande.

Selon des chiffres fournis par les deux groupes, les services de streaming sont en plein boom au Royaume-Uni, avec des croissances à deux chiffres du nombre de clients.

Plus de 12 millions de ménages sont abonnés à au moins un service et plus de 4 millions ont souscrit à plusieurs plateformes dans le pays.

