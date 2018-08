La valeur du jour à Wall Street - NETFLIX : le départ du directeur financier n'inquiète pas outre mesure

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Netflix est proche de l'équilibre, surmontant l'annonce surprise du départ de son directeur financier. La publication de cette nouvelle a toutefois fait plonger l'action lors des transactions d'avant-Bourse, passant de 346,84 à 344,24 dollars en quelques secondes. Par la suite, Netflix a réduit ses pertes. Le site de streaming vidéo a donc fait savoir que David Wells va passer la main à la tête de ses finances une fois qu'un successeur aura été nommé. Il a rejoint Netflix en 2004, devenant son directeur des finances en 2010.A la place-clé de directeur des finances, David Wells a logiquement été l'un des artisans du développement très rapide de Netflix ces dernières années. Le site de streaming s'est notamment lancé à l'extérieur des frontières des Etats-Unis et déploie une stratégie basée sur l'exclusivité de ses contenus. Netflix prévoie ainsi d'investir 8 milliards de dollars cette année dans de nouvelles franchises tout en misant sur les suites de ses titres fétiches.Le résultat de cette stratégie se sont faits sentir trimestre après trimestre avec des gains d'abonnés souvent supérieurs aux objectifs du groupe et aux anticipations des analystes. Mais la belle mécanique s'est quelque peu grippée au deuxième trimestre. Sur la période, Netflix a recruté 5,2 millions de nouveaux abonnés, alors qu'il s'était fixé un objectif de 6,2 millions. Aux Etats-Unis, Netflix espérait recruter 1,2 million de nouveaux abonnés et n'en a séduit "que" 700 000. A l'international 4,47 millions de personnes ont rejoint le groupe contre 5,9 millions visés.Toutefois, les analystes se sont globalement montrés rassurants, estimant qu'il ne s'agissait que d'un accident de parcours.Pour le troisième trimestre, Netflix vise un bénéfice net de 68 cents par action, un chiffre d'affaires de 3,98 milliards et des recrutements de 5 millions d'abonnés. Le consensus Zacks est de plus de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 71 cents par action. En plus, Netflix a indiqué que des effets de change défavorables enverraient sa marge opérationnelle 2018 dans le bas de sa fourchette de prévision 10/11%.