NETFLIX : Mathias Döpfner nommé au conseil d'administration

Netflix a annoncé la nomination de Mathias Döpfner, président et CEO d'Axel Springer SE, leader européen de l'édition numérique, à son conseil d'administration. "Nous sommes très heureux d'accueillir Mathias au conseil d'administration de Netflix "a déclaré Reed Hastings, co-fondateur et PDG de Netflix. "Son leadership à l'avant-garde des entreprises européennes et des médias numériques nous apporte une perspective et une perspicacité inestimables alors que nous travaillons à bâtir et à améliorer constamment notre entreprise dans le monde entier.