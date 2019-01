NETFLIX : déçoit au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Netflix est attendu en repli à l'ouverture des marchés américains après avoir publié un chiffre d’affaires inférieur aux attentes du marché au titre de son quatrième trimestre. Celui-ci a progressé de 27,4% à 4,19 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 4,21 milliards de dollars. Et ce, alors que le nombre d’abonnés payants total s’élève désormais à 139 millions, tous pays confondus, ce qui représente 8,84 millions d'abonnés supplémentaires sur le trimestre. Le consensus Factset était de 7,5 millions.Concernant le résultat net, il s'élève à 133,9 millions de dollars, contre 185,5 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué ressort à 30 cents, contre 41 cents. La marge d'exploitation recule également, à 5,2% contre 7,5%.