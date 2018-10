NETFLIX : enregistre un bond d'abonnements au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Netflix a vu son nombre d’abonnés grimper au troisième trimestre, surpassant les attentes : le groupe a annoncé avoir enregistré 6,96 millions de membres supplémentaires, soit plus que les 5 millions attendus. Le nombre total de ses membres s’élève désormais à plus de 137 millions. Ainsi, les bénéfices du trimestre ont plus que triplé par rapport à l'an dernier pour atteindre 403 millions de dollars, tandis que les revenus ont augmenté de 34 % pour atteindre 4 milliards de dollars.Une hausse notamment due aux séries originales telles " Orange is The New Black " ou encore " BoJack Horseman ". Par ailleurs, Netflix a déclaré que le groupe prévoyait d'investir autour de 8 milliards de dollars dans le contenu original.