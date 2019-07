NETFLIX : les abonnés ne sont pas au rendez-vous au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Netflix a attiré moins d’abonnés que prévu au deuxième trimestre 2019. Sur la période, le nombre de membres payants a augmenté de 2,7 millions, soit moins que les 5,5 millions du deuxième trimestre de l'année dernière et en dessous des prévisions de 5 millions. Le nombre de clients dans le monde s'élève désormais à 151,56 millions. « Nous avons manqué nos prévisions dans toutes les régions, mais un peu plus dans les régions où les prix ont augmenté », a commenté le géant de la vidéo en ligne.Il ajoute que la concurrence n'a pas été un facteur. Selon lui, il n'y a pas eu de changement important dans le paysage concurrentiel sur la période.Ainsi, cette déception n'empêche pas le géant américain d'anticiper pour le troisième trimestre, une croissance de 7 millions d'adhésions payantes, soit plus que les 6,1 millions du troisième trimestre de l'exercice précédent.Par ailleurs, concernant le deuxième trimestre, Netflix a affiché un bénéfice net de 271 millions de dollars contre 384 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué ressort à 0,60 dollar contre 0,85 dollar pour la même période de l'exercice précédent. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 4,92 milliards de dollars, comparé à 3,90 milliards en 2018.