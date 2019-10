Netflix : Agenda economique du mercredi 16 octobre

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / septembre - 11h00 Inflation en zone euro (définitif) / septembre - 11h00 Balance commerciale en zone euro / août LONDRES - 10h30 Inflation / septembre WASHINGTON - 14h30 Ventes au détail / septembre - 14h30 Rapport du FMI sur la stabilité financière dans le monde - 16h00 Indice NAHB du marché immobilier / octobre - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale SOCIÉTÉS : NEW YORK - Bank of America / résultats du T3 (avant Bourse) - Netflix / résultats du T3 (après Bourse) ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris