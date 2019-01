(.)

LOS ANGELES, 7 janvier (Reuters) - La 76e cérémonie des Golden Globes, qui sert de répétition générale avant les Oscars, a couronné dimanche "Bohemian Rhapsody", film retraçant l'histoire du groupe de rock britannique Queen, qui a obtenu le prix du meilleur drame cinématographique et du meilleur acteur dans un film dramatique pour Rami Malek, interprète de Freddie Mercury.

Toujours dans la catégorie dramatique, Glenn Close a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans "The Wife", déjouant les pronostics qui donnaient l'artiste Lady Gaga, nommée pour son premier rôle principal dans "A Star is Born", favorite.

La soirée a également été marquée par le triomphe de Netflix.

Le géant de la vidéo en streaming, qui consacre chaque année des milliards de dollars à la production d'oeuvres originales, repart avec cinq distinctions, dont celle du meilleur film étranger pour "Roma", d'Alfonso Cuaron.

Le cinéaste mexicain, qui s'est inspiré de son enfance à Mexico, décroche aussi le prix du meilleur réalisateur et pourra aborder avec optimisme la cérémonie des Oscar le 24 février prochain.

La diffusion de son film, absent du Festival de Cannes mais lauréat du Lion d'or à la Mostra de Venise, illustre les bouleversements en cours de l'industrie cinématographique face à la montée en puissance de ces nouveaux acteurs - Netflix revendique plus de 130 millions d'abonnés payants à travers 190 pays.

Dans certains pays comme la France, "Roma" n'est disponible que sur la plateforme Netflix; dans d'autres, il a aussi fait l'objet d'une exploitation en salle.

Dans la catégorie Télévision ont été couronnées la dernière saison de la série "The Americans", la mini-série "L'Assassinat de Gianni Versace" et la comédie développée par Netflix "The Kominsky Method", avec Michael Douglas, qui obtient le prix du meilleur acteur dans une série comique ou musicale. (Jill Sergeant Jean Terzian et Henri-Pierre André pour le service français)