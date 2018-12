Netflix : RTL veut se renforcer dans le streaming et la vidéo à la demande

Le groupe basé au Luxembourg, qui a choisi de développer seul le streaming malgré la concurrence de géants comme Netflix, a ajouté que la plate-forme rassemblerait ses productions en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

"Nous avons pour objectif stratégique de former des champions de la diffusion en streaming au niveau local sur les marchés où nous avons de fortes familles de chaînes", a déclaré le président du directoire, Bert Habets, cité dans un communiqué, à l'issue d'une réunion interne sur la stratégie du groupe.

"Au regard des taux de croissance élevés des abonnés payants à nos services de VoD allemands et néerlandais - TV Now Plus et Videoland -, notre confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs ambitieux se renforce jour après jour."

La stratégie de RTL de faire cavalier seul contraste avec la décision prise par son concurrent allemand ProSiebenSat.1 Media de s'associer à l'américain Discovery et au diffuseur public allemand ZDF dans un projet de coentreprise autour de la diffusion en streaming, baptisé 7TV.

Pour séduire des abonnés, RTL a indiqué qu'il renforcerait les liens entre son studio de production Fremantle et ses différentes chaînes de télévision en Europe, tout en continuant à promouvoir sa production de séries dramatiques sur ses principaux marchés à travers le monde.

Le groupe dévoilera sa stratégie sur la vidéo à la demande lors de la publication de ses résultats annuels le 14 mars.

