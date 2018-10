Netflix : baisse, prudence avant les résultats mardi

15 octobre (Reuters) - Netflix cède du terrain à Wall Street lundi, Goldman Sachs et Raymond James ayant réduit leurs objectifs de cours pour le géant américain de la vidéo en ligne à la veille de la publication de ses comptes du troisième trimestre.

Le titre recule de 1,40% à 334,79 dollars vers 17h00 GMT, après un creux à 326,93 en début de séance.

Goldman Sachs a ramené son objectif de cours de 470 dollars à 430, ce qui reste supérieur d'environ 9% à l'objectif de cours médian des analystes de Wall Street, qui est de 395 dollars selon les données de Refinitiv.

Des données de tierces parties laissent espérer un solde net de nouveaux abonnés supérieur aux prévisions données en juillet mais les perspectives pour le trimestre en cours pourraient être prudents, explique l'intermédiaire, qui reste à l'achat sur la valeur.

Raymond James a pour sa part réduit son objectif de cours à 400 dollars contre 445 auparavant, pour des raisons de valorisation, en maintenant son opinion de "surperformance".

Les analystes prévoient en moyenne un bénéfice par action de 29 cents pour Netflix au troisième trimestre, contre 68 cents un an plus tôt, et un chiffre d'affaires en hausse d'un tiers à 3,997 milliards de dollars (3,45 milliards d'euros).

Sur 43 analystes qui suivent la valeur, 28 ont une recommandation "achat" ou "achat fort", 12 ont une opinion neutre et trois conseillent de vendre.

(Aaron Saldanha et Shreyashi Sanyal à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)