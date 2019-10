Netflix : bien au-dessus des attentes au T3

17/10/2019 | 14:38

Le géant du streaming Netflix a fait état hier d'une hausse de 31,1% de ses revenus trimestriels, portés à 5,25 milliards de dollars.



Le bénéfice par action s'affiche ainsi à 1,47 dollars, contre 89 cents à la même période un an plus tôt. C'est aussi 43 cents de plus que le consensus.



S'agissant du nombre d'abonnés, le pionnier de la vidéo en ligne revendique avoir dépassé les 158 millions d'abonnés dans le monde. Un an plus tôt, ils n'étaient 'que' 130,4 millions.



