Netflix : bientôt distribué en France par Canal + ?

30/08/2019 | 11:49

Selon le Figaro, Canal +, filiale de télévision à péage de Vivendi, et le géant américain de la vidéo à la demande Netflix mettraient la dernière main à un accord de distribution qui pourrait être signé 'dans les semaines qui viennent'.



'Netflix devrait être disponible comme une option supplémentaire. Il n'est pas exclu, en revanche, que Canal + propose des formules couplées, financièrement plus avantageuses pour les consommateurs', indique le quotidien dans ses pages saumon.



Le groupe américain a déjà noué des accords avec Bouygues Telecom, Orange, SFR, et plus récemment Free, opérateurs téléphoniques dont les 'box' comprennent l'accès à la télévision.



Disponible dans l'Hexagone depuis septembre 2014, Netflix y compte plus de cinq millions d'abonnés à ce jour.





