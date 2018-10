Netflix : clap de fin imminent pour Orange Is The New Black

18/10/2018 | 14:56

Orange Is The New Black, l'un des plus gros succès de Netflix, produit par la plateforme de streaming elle-même, s'arrêtera après la prochaine saison.



Ce sont les actrices qui ont annoncé ce jeudi la nouvelle, via une vidéo diffusée sur Twitter. Orange Is The New Black raconte le passage en prison d'une jeune femme de bonne famille, Piper Chapman, en se basant sur les mémoires de Piper Kerman et en développant l'univers des prisons pour femmes aux États-Unis.



Cette ultime saison - la septième d'un show qui a permis à Netflix d'acquérir une certaine crédibilité en matière de production de série - sera diffusée en 2019.





