Netflix : hausse de 27,4% du CA au quatrième trimestre

18/01/2019 | 11:38

Le service de streaming Netflix annonce compter désormais 139 millions d'abonnés payants, dont 8,8 millions qui se sont ajoutés durant le dernier trimestre 2018.



Le chiffre d'affaires du groupe s'affiche à 4,187 milliards de dollars au quatrième trimestre 2018, en hausse de 27,4% par rapport à la même période l'an passé. Le résultat net passe, pour sa part, de 186 à 134 millions de dollars, avec un BPA dilué de 30 cents (contre 41 cents un an plus tôt). La marge d'exploitation baisse également, à 5,2% contre 7,5%.



Netflix a par ailleurs indiqué s'attendre, pour le premier trimestre 2019, à des revenus de l'ordre de 4,5 milliards de dollars, pour un résultat net de 253 millions et un BPA dilué de 56 cents.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.