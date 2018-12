Netflix : le thriller 'Bird Box' bat des records

31/12/2018 | 14:11

'Bird Box', le thriller original de Netflix, a battu tous les records sur la plate-forme de streaming vidéo. Plus de 45 millions de comptes Netflix ont déjà visionné le film mettant en vedette Sandra Bullock. Il s'agit de lameilleure performance jamais réalisée pour un film Netflix pendant sept

jours, a déclaré le groupe.



Il semble également que Netflix continue son développement sur les contenus de divertissement chinois. Selon l'entreprise de contenu télévisuel et de communication mobile iTalkBB, Netflix a signé des accords portant sur plus de 200 heures de séries télévisées chinoises depuis 2016.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.