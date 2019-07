Netflix : nomme un nouveau directeur du marketing

12/07/2019 | 11:20

Netflix a annoncé la nomination de Jackie Lee-Joe au poste de directeur du marketing. Jackie est actuellement directrice marketing de BBC Studios, filiale de la British Broadcasting Corporation, depuis 2015.



Jackie a plus de 20 ans d'expérience en marketing auprès de grandes entreprises des médias, de la technologie et des télécommunications, notamment Virgin Mobile, Carphone Warehouse et Orange.



'Jackie possède une grande expérience mondiale. Je suis ravie de travailler avec elle pour promouvoir notre marque et nos programmes originaux d'une manière nouvelle et créative pour tous nos abonnés dans le monde ', a déclaré Ted Sarandos, directeur du contenu de Netflix.



'Netflix est une marque très appréciée et respectée qui compte un public mondial grâce à sa programmation originale riche et variée ', a déclaré Jackie Lee-Joe.



