Netflix : nouvelle belle hausse du nombre d'abonnés

17/10/2018 | 12:13

Netflix indique avoir enregistré un peu moins de 7 millions de membres supplémentaires au troisième trimestre, portant le total de ses membres à 137,1 millions (dont 130,42 millions d'abonnés payants).



S'agissant des résultats financiers, le chiffre d'affaires du géant du streaming approche les 4 milliards de dollars, contre un peu moins de 3 milliards à la même période un an plus tôt. Le résultat net s'établit pour sa part à 403 millions de dollars, contre 130 millions au troisième trimestre 2017.



Le bénéfice par action, valeur de référence outre-Atlantique, s'établit ainsi à 89 cents. C'est à la fois supérieur au niveau de l'an passé (29 cents) et aux attentes : le consensus visait en effet 68 cents.



Concernant le quatrième trimestre, Netflix anticipe un nombre d'abonnés porté à 146,50 millions, dont 138,02 millions payants, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,199 milliards de dollars.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.