Netflix : plateforme de production aux studios Shepperton

04/07/2019 | 13:04

Netflix annonce la création d'une plateforme de production aux studios Shepperton de Pinewood, au Royaume Uni, où ont été tournés récemment des séries comme 'Downtown Abbey' et des films comme 'Kingsman'.



Cette plateforme doit ouvrir ses portes en octobre prochain. Le groupe américain de vidéo à la demande y filmera en premier lieu 'The Old Guard', film d'action basé sur une série de bande dessinée, avec Charlize Theron.



