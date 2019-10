Netflix : projet d'émission obligataire pour deux milliards

21/10/2019 | 15:37

Netflix affiche son intention de procéder à une émission d'obligations pour un montant de l'ordre de deux milliards de dollars, en deux séries libellées en dollars et en euros, sous réserve des conditions de marché et autres considérations.



Le géant de la vidéo à la demande précise que les taux d'intérêt, dates de maturité et autres termes seront définis par des négociations avec les acheteurs initiaux. Les recettes de l'opération seront utilisées pour les besoins généraux du groupe.



