Netflix : s'installe sur Sunset Boulevard à Hollywood

05/10/2018 | 14:17

Netflix a signé un contrat de location pour un bureau de 13 étages d'une superficie de près de 30 600 m2 situé sur Sunset Boulevard à Hollywood en Californie, a annoncé vendredi la société d'investissement immobilier Hudson Pacific.



Netflix occupera le bâtiment - en cours de construction - dont la livraison est prévue pour le premier trimestre de 2020 - à compter de 2020, le bail se prolongeant jusqu'en 2031.



Netflix a également signé une possibilité d'extension du bail pour plus de 37 000 m2 de bureau dans la même rue pour des immeubles également détenus et exploités par Hudson Pacific, qui héberge actuellement CBS et KTLA.



