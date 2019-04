Netflix : solides résultats trimestriels au T1

17/04/2019 | 10:03

Publiés cette nuit, les comptes du premier trimestre de Netflix ont notamment révélé un bénéfice net de 344 millions de dollars, en nette hausse par rapport aux 290 millions de la même période en 2018.



Le bénéfice par action (BPA) s'établit ainsi à 76 cents, contre 58 cents pronostiqués par le marché.



Le chiffre d'affaires a également fortement augmenté, pour s'afficher à 4,52 milliards de dollars. Indicateur particulièrement suivi, et alors que la concurrence devient de plus en plus musclée pour Netflix avec l'annonce d'un service concurrent monté par Disney et prévu pour la fin d'année, l'augmentation du nombre d'abonnés a pour sa part atteint +9,6 millions, soit environ 149 millions d'abonnés dans le monde au terme du premier trimestre.



Netflix vise une hausse de 5 millions du nombre de nouveaux abonnés au deuxième trimestre.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.