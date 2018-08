Netflix : vers un départ du directeur financier

13/08/2018 | 15:45

Netflix annonce ce lundi le prochain départ de son directeur financier (CFO) David Wells, départ qui ne prendra toutefois effet qu'à la prise de fonction de son successeur, de façon à 'assurer une transition en douceur'.



Ayant rejoint le spécialiste de la vidéo à la demande en 2004 et directeur financier depuis 2010, David Wells a l'intention d'aider le groupe dans le processus de recherche qui portera à la fois sur des candidatures en interne et en externe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.