Netflix : veut lever 2 milliards pour financer ses contenus

23/04/2019 | 16:43

Le géant américain Netflix annonce lancer une levée de fonds de 2 milliards de dollars, afin de financer ses acquisitions, productions et développements de contenus.



Le taux d'intérêt, la date d'échéance et d'autres modalités seront déterminées par des négociations avec les acheteurs, a déclaré Netflix.



Netflix, qui a pour ambition de lancer une dizaine de nouvelles productions en Europe, se prépare ainsi à faire face à la concurrence du service de streaming de Disney. Celui-ci sera lancé en fin d'année aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.